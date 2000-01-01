Настройка Asterisk АТС: пошаговая инструкция

- Управляйте на расстоянии
- Задавайте переадресацию
- Держите связь
со всеми сотрудниками
IP-АТС Asterisk умеет все то же, что и традиционная АТС, плюс поддерживает актуальные для бизнеса VoIP-протоколы: голосовую почту, конференц-связь, центр обработки звонков, интерактивное меню, хранение записей. Рассказываем, как настроить с нуля базовый функционал «Астериск» АТС и получить рабочий сервер компьютерной телефонии.
Для примера настройки Asterisk возьмем офис с такими характеристиками:
Не советуем устанавливать Asterisk из репозитория, так как при данной установке может установиться не та версия Asterisk и необходимых к ней зависимостей. В данном случае используем установку Asterisk из исходников.
В разных операционных системах (Cent Os, Ubunty и др.) отличаются команды и необходимые зависимости.
Настройка Asterisk – это, по сути, редактирование конфигурационных файлов в директории /etc/asterisk/. К таким файлам относят:
Вначале нужно установить дополнительные пакеты, которые необходимы для установки и работы Asterisk. Без части из этих пакетов Asterisk вообще откажется устанавливаться (к примеру, если отсутствует gcc). Без некоторых пакетов Asterisk установится и даже будет работать, однако часть функционала окажется недоступна.
Например, пакет bison необходим для обработки выражений в файле extensions.conf. Еще пример: libnewt необходим для работы интерфейса управления astman. Для сервера Asterisk он не требуется, но без этого пакета у вас не будет приложения astman, которое является отдельной программой.
Приводим пример установки Asterisk 13 в системе Cent OS 6.9:
yum -y install gcc gcc-c++ make ncurses-devel libxml2-devel sqlite-devel bison kernel-headers kernel-devel openssl openssl-devel newt newt-devel flex curl sox binutils
Для 12-13 версии Asterisk требуется установка пакетов uuid и janson. Для установки библиотеки uuid в RHEL / Centos выполните команду:
yum -y install libuuid-devel
. Для установки библиотеки jansson в RHEL / Centos выполните команду:
yum -y install jansson-devel (предварительно требуется установка репозитория epel): yum install epel-release
После обновляем систему до последней версии командой yum update –y и перегружаем ее: reboot
Настройка Asterisk выполняется в чистом виде, без дополнительных плат расширения и модемов. Так вы получите максимально эффективное и рабочее решение – программную АТС, которую можно легко переносить с одного сервера на другой. Для этого необходимо установить Asterisk с нуля, инсталлировать pjproject с jansson, обновить систему и отключить SELinux.
Для начала отключим Selinux. Для этого заходим /etc/selinux/config и ставим: SELINUX=DISABLED.
Также выключаем FireWall (iptables):
Скачайте и инсталлируйте pjproject:
d /usr/src
git clone git://github.com/asterisk/pjproject pjproject
cd pjproject/
./configure –libdir=/usr/lib64 –prefix=/usr –enable-shared –disable-sound –disable-resample
make dep
make
make install
ldconfig
ldconfig -p | grep pj
Для конвертации mp3-файлов необходим пакет Lame. Установим его из репозитория:
rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
yum repolist — проверка установленных репозиториев
Далее устанавливаем сам пакет: yum install lame
Скачиваем и устанавливаем библиотеку Libpri:
cd /usr/src/
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz
tar xvfz libpri-1.4-*.tar.gz
cd /usr/src/libpri-1.4.*
make
make install
Если команды wget – не существует, то устанавливаем ее командой yum –y install wget
Далее скачиваем и устанавливаем сам asterisk 13:
cd /usr/src/
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz
tar xvfz asterisk-13-current.tar.gz
cd asterisk-13.*
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
./configure –libdir=/usr/lib64
Если при проверки и подготовки сборки необходимых настроек, моделей никаких ошибок нету, то появиться в консоли иконка Asterisk
make menuselect — выбираются все необходимые параметры, но в принципе можно оставить по умолчанию, главное чтобы были включены необходимые драйверы каналов
Выберите модули и звуки (можно оставить по умолчанию). В модулях выбираем только sip. (pjsip не ставим):
Установите озвучку для core и extra (для второй она доступна на русском языке). Рекомендуем кодеки g729, alaw, ulaw, ,gsm. Далее уже на Ваш вкус какие кодеки необходимы.:
Другие настройки можно оставить по умолчанию. Если вы установили модуль, но поняли, что он вам не нужен, просто отключите его в конфигурации и сделайте заново сборку через make. Сохраняем выбранные изменения.
Продолжайте инсталляцию:
make
make install
make config
make samples
ldconfig
При успешной установки Asterisk видно в строчках лога эмблему Asterisk (появляется после этапа configure).
Добавьте Asterisk в автозапуск и приступайте к работе:
chkconfig asterisk on
service asterisk start
Проверьте корректность запуска через консоль:
asterisk -r
Перегрузите компьютер чтобы проверить автоматический запуск Asterisk. При вводе asterisk –r мы должны попасть в консоль, как на скрине выше.
Протестируйте работу ATC Asterisk с помощью программного сервиса звонков. Сделайте базовые настройки в файле конфигурации sip.conf (где лежит – /etc/asterisk/sip.conf). По умолчанию в нем много полезных комментариев, но они загромождают код. Рекомендуем сделать копию файла конфигурации и сохранить ее отдельно, а оригинальную очистить от лишнего текста. Пример типовой конфигурации Asterisk:
документация https://asterisk-pbx.ru/wiki/asterisk/cf/chan_sip
[general]
context = default
realm = Test Aster
transport=udp
useragrent= Test Asterisk 13
nat=yes
bindaddr=0.0.0.0
bindport=5060
srvlookup=yes
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
language=ru
trustrpid = yes
sendrpid = yes
allowexternalinvites=no
allowguest=no
alwaysauthreject=yes
defaultexpiry=150
limitonpeers=yes
maxexpiry=3600
minexpiry=60
registerattempts=0
registertimeout=30
Настройка peer - https://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+config+sip.conf
[101]
context=local
dtmfmode=rfc2833
host=dynamic
type=friend
username=101
qualify=yes
secret=101a
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
insecure=invite,port
nat=yes
[102]
context=local
dtmfmode=rfc2833
host=dynamic
type=friend
username=102
qualify=yes
secret=102a
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
insecure=invite,port
nat=yes
Для применения изменений Sip перегружаем SIP в консоли астера (asterisk -r) командой sip reload
План звонков при настройке Asterisk потребуется для совершения вызовов. Найдите файл конфигурации extensions.conf, сделайте его резервную копию, а оригинальную версию очистите от комментариев и запишите в нее следующее:
extension - http://asterisk.ru/knowledgebase/Asterisk+config+extensions.conf
[local]
;для исход. внутренних номеров между собой
exten => _XXX,1,Noop(Test ${CALLERID(num)} Hat)
exten => _XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN})
Так вы добавите план звонков на трехзначные номера. В нашем случае это номера 101 и 102 (в sip.conf)
Перезагрузите план набора (диалплан):
dialplan reload
Не страшно, если на экране появятся сообщения об ошибках – вы еще не завершили настройку и исправите их на следующих шагах.
Проверьте список пользователей командой:
sip show peers
Пользователи, пароли и контекст
Установите любую программную «звонилку» или воспользуйтесь реальным телефоном. В первом варианте вам понадобится настроить софт для работы с АТС. В нашем примере используем Zoiper 5. Пример настроек указан в нашей вики http://wiki.new-tel.net/doku.php?id=Zoiper-PC:
Настройки софтовой «звонилки» для проверки Asterisk
Все дальнейшие настройки звонилки и принцип работы указан в ссылке выше.
Теперь проверьте подключенные пиры с помощью команды:
Sip show peers
Если все верно, вы увидите такую строку:, в котором видно нашу SIP-линию и статус подключения SIP-линии:
Sip-линия IP-address A 5060 OK Cached RT
После настройки Asterisk протестируйте звонки на двух абонентах. Для этого подключите еще один физический или программный телефон. Позвоните от одного абонента другому (набрав с 101 на 102 и наоборот). Проверьте содержимое файла /var/log/asterisk/full. – там появится запись о последнем вызове. Также там фиксируется все сообщения и ошибки, возникаемые при работе Asterisk.
Записи обо всех последующих вызовах тоже попадут в этот файл. Позже их можно будет перебросить в базу данных.
Зарегистрируйтесь у SIP-провайдера и получите настройки транков. Необходимую информацию – логин, пароль, адрес сервера, настройки подключения и номера для тестирования – можно найти в личном.
В конец файла sip.conf добавьте нового пира, как это рекомендует ваш провайдер:
[test_trunk]
context=trunk_cid
dtmfmode=rfc2833
host=ip-адрес sip-провайдера
type=friend
username=test_trunk
qualify=yes
secret=password ;пароль для подключения транка
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=g729
insecure=invite,port
nat=yes
Пусть Asterisk заново перечитает файл:
Sip reload
Если настройка программы в IP АТС Asterisk прошла успешно, в консоли появится такая строка:
Sip-линия IP-address A 5060 Unmonitored Cached RT
Чтобы настроить входящие и исходящие звонки в IP-телефонии Asterisk, отредактируйте файл extensions.conf, добавив в конце следующий код (с контекста local):
;для исход по транку (пример указан с префиксом 123#).
exten => _123#8XXXXXXXXXX,1,Set(CALLERID(all)=78125000963)
exten => _123#8XXXXXXXXXX,n,Noop( (CALLERID(all) + Boris)
exten => _123#8XXXXXXXXXX,n,Dial(SIP/7${EXTEN:5}@Ip-address)
избавление от префикса 123# и заменой цифры 8 на 7. Далее отправляется звонок на хост IP провайдера (указан в sip.conf)
[trunk_cid]
для вход. по транку на 101.
exten => _XXXXXXXXXX,1,Dial(SIP/101,30,r)
Перезагрузите Asterisk командой core restart now и снова сделайте тестовый звонок. Информация о нем добавится в файле full
Пример лога консоли Asterisk:
На этом базовая настройка IP-телефонии «Астериск» завершена. Чтобы расширить функционал после того, как Asterisk установлен, настройте приветствие и голосовое меню (ivr), активируйте голосовую почту, настройте очередь (queue) входящих звонков, сбор и просмотр статистики (cdr viewer), запись (record) разговоров, поставьте музыку на ожидание (on hold), настройте конференции, перевод, перехват и переадресацию звонков.
Рассмотрим распространенные ошибки при настройке виртуальной АТС «Астерикс» и дадим инструкции, которые помогут их .
Причина: некорректно введен пароль, указан SIP ID или домен. Проверьте содержимое файла sip.conf.
Причины: внутренний пользователь не зарегистрирован. Проверьте регистрацию командой sip show registry.
Причина: некорректно задан шаблон номера (пропущен символ «_» перед шаблоном).
Причина: вы используете NAT. Включите debug и используйте tcpdump – так вы увидите, куда уходят запросы и аудиотрафик.
Дальше нас интересует расширенная настройка Asterisk. Рассказываем, как несколько несложных действий помогут вам добавить новые возможности IP-телефонии для бизнеса.
Другое его название – голосовое дерево. Настройка Asterisk IVR служит для того, чтобы звонящий мог подключиться к конкретному сотруднику организации или переключиться на определенную линию техподдержки. Также IVR позволяет получать полезную информацию без соединения с оператором: звонящий сможет выбрать пункт голосового меню и прослушать его содержимое.
Для настройки IVR перейдите в файл конфигурации extensions.conf. Все изменения необходимо внести в план набора dialplan. Общая схема выглядит так: вначале воспроизводится запись с приветствием, затем звонящий слышит предложение ввести номер в тональном режиме. Нам нужно обработать эту информацию и затем в зависимости от выбранного сценария перевести звонящего на конкретного сотрудника, очередь или другой план набора.
Голосовое приветствие должно быть сохранено в формате .waw или .gsm, это можно сделать во многих приложениях для звукозаписи. Если вы используете готовый файл в другом формате, воспользуйтесь пакетом для конвертации sox.
В Asterisk инструкция для изменения или создания IVR выглядит следующим образом:
а) в файл конфигурации добавьте код:
[outcaling]
...
exten => 222,1,Answer()
same => n,Background(basic-pbx-ivr-main)
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},,m)
б) перезапустите настройки:
asterisk -x "dialplan reload"
в) настройте возможность выбора отдела:
exten => 333,1,Answer()
exten => 333,2,Background(basic-pbx-ivr-main)
exten => 333,3,WaitExten(5)
exten => 1,1,Goto(managers,s,1)
exten => 2,1,Goto(support,s,1)
[managers]
exten => s,1,Ringing
same => n,Wait(1)
same => n,Background(/var/lib/asterisk/sounds/wav/managers)
same => n,Waitexten(5)
exten => 1,1,Dial(SIP/201)
exten => 2,1,Dial(SIP/202)
exten => 0,1,Goto(outcaling,333,1)
[support]
exten => s,1,Ringing
same => n,Wait(1)
same => n,Background(/var/lib/asterisk/sounds/wav/support)
same => n,Waitexten(5)
exten => 1,1,Dial(SIP/101)
exten => 2,1,Dial(SIP/102)
exten => 0,1,Goto(outcaling,333,1)
Снова перезапустите настройки:
asterisk -x "dialplan reload"
Укажите, как действовать, если звонящий введет некорректную цифру или время ожидания будет превышено. В примере показано, как в таком случае завершить звонок:
exten => 333,1,Answer()
exten => 333,2,Background(basic-pbx-ivr-main)
exten => 333,3,WaitExten(5)
exten => 1,1,Goto(managers,s,1)
exten => 2,1,Goto(support,s,1)
exten => t,1,Dial(SIP/101)
exten => i,1,Background(invalid)
same => n,Goto(outcaling,333,3)
...
При наборе внутреннего номера могут возникнуть проблемы. Если это случилось, проверьте режим DTMF – это аналоговый сигнал для набора телефонного номера. Чтобы настроить sip-пир на определенный способ передачи DTMF, добавьте в файл конфигурации такую строку:
dtmfmode=rfc2833
Если звонящий долго находится на линии в ожидании ответа оператора, ему можно предложить оставить голосовое сообщение. Для реализации этого функционала откройте файл voicemail.conf и добавьте в него такой код:
130 => 9999,Number 130,ms@mail.ru
100 => 9999,Number 100,ms@mail.ru,
где 130 – внутренний номер оператора, 9999 – пароль доступа к ящику голосовой почты, ms@mail.ru – электронный ящик, на который будет отправлено голосовое сообщение.
Предварительно настройте локальный почтовый сервер или используйте внешний.
Перезапустите модуль голосовой почты и протестируйте его работу:
CLI> voicemail reload
Reloading voicemail configuration...
asterisk*CLI> voicemail show users
Context Mbox User Zone NewMsg
default 130 Number 121 0
default 100 Number 100 0
other 1234 Company2 User 0
3 voicemail users configured.
Добавьте голосовую почту в dialplan:
[call-out]
Номер для записи звуков, окончание записи #
exten => _35X, 1, NoOp()
exten => _35X, n, Wait(2)
exten => _35X, n, Playback(beep)
exten => _35X, n, Record(/tmp/music${EXTEN:2}:wav)
exten => _35X, n, Wait(1)
exten => _35X, n, Playback(/tmp/music${EXTEN:2})
exten => _35X, n, Wait(2)
exten => _35X, n, Hangup()
Управление голосовой почтой
exten => 500,1,VoiceMailMain()
Звонок на внутренний номер
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},15)
Звонок на внешний номер
exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@397945)
По умолчанию время ожидания ответа до включения голосовой почты составляет 15 секунд.
Настройка Asterisk с нуля редко предполагает организацию очереди, но мы рассмотрим, как ее реализовать, если ваша компания в этом функционале нуждается. Очередь позволяет управлять потоком звонков и перераспределять их по заданным правилам – например, направлять первому освободившемуся оператору. Для настройки очереди откройте файл queues.conf. Предположим, что у нас два оператора с внутренними номерами 101 и 102. Тогда в конец файла добавьте такой код:
[secretary]
strategy = ringall
member => SIP/100
member => SIP/130
Узнать, какие значения может принимать параметр strategy, который отвечает за принцип распределения вызовов, можно здесь: https://www.voip-info.org/asterisk-call-queues/.
Добавьте в файл extensions.conf подготовленный заранее контекст с голосовым меню, заменив в [ivr-main] строку
exten => t,1,Dial(SIP/100,15)
на строку с таким содержимым:
exten => t,1,Queue(secretary,t)
Перезагрузите конфигурацию Asterisk:
CLI> reload
Вы можете попробовать разобрать содержимое файла /var/log/asterisk/cdr-csv/Master.csv, где Asterisk по умолчанию сохраняет собранную статистику звонков, но проще воспользоваться другим инструментом. Предлагаем перенести сбор статистики в базу данных MySQL. Для этого запустите сервер mariadb и введите следующие команды:
# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb.service
# /usr/bin/mysql_secure_installation
Создайте БД и пользователя:
# mysql -uroot -p
MariaDB [(none)]> create database asterisk;
MariaDB [(none)]> use asterisk;
MariaDB [asterisk]> CREATE TABLE `cdr` ( `id` int(9) unsigned NOT NULL auto_increment, `calldate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `clid` varchar(80) NOT NULL default '', `src` varchar(80) NOT NULL default '', `dst` varchar(80) NOT NULL default '', `dcontext` varchar(80) NOT NULL default '', `channel` varchar(80) NOT NULL default '', `dstchannel` varchar(80) NOT NULL default '', `lastapp` varchar(80) NOT NULL default '', `lastdata` varchar(80) NOT NULL default '', `duration` int(11) NOT NULL default '0', `billsec` int(11) NOT NULL default '0', `disposition` varchar(45) NOT NULL default '', `amaflags` int(11) NOT NULL default '0', `accountcode` varchar(20) NOT NULL default '', `uniqueid` varchar(32) NOT NULL default '', `userfield` varchar(255) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`), KEY `calldate` (`calldate`), KEY `accountcode` (`accountcode`), KEY `uniqueid` (`uniqueid`), KEY `dst` (`dst`), KEY `src` (`src`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
MariaDB [asterisk]> grant all on asterisk.* to 'asterisk_user'@'localhost' identified by '12345678';
Добавьте odbc-коннекторы:
# yum install -y mysql-connector-odbc.x86_64 unixODBC-devel.x86_64
Откройте /etc/asterisk/res_odbc.conf и в конец файла добавьте код:
[asterisk]
enabled => yes
dsn => MySQL-asterisk
username => asterisk_user
password => 12345678
Аналогично с файлом /etc/asterisk/cdr_adaptive_odbc.conf:
[cdr_adaptive_connection]
connection=asterisk
table=cdr
alias start => calldate
Создайте новый файл /etc/odbc.ini и внесите туда такой фрагмент:
[MySQL-asterisk]
Description = MySQL Asterisk database
Driver = MySQL
Server = localhost
User = asterisk_user
Password = 12345678
Socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
Database = asterisk
В инструкции «Астериска» предлагают после этого перезапустить его:
# service asterisk restart
Затем проведите тест, совершив пару звонков. После запустите и добавьте в автозагрузку такие строки:
# systemctl start httpd
# systemctl enable httpd
Есть несколько способов организовать запись разговоров, мы же рассмотрим простейший вариант. Для этого создайте папку, в которую будут складываться записи:
mkdir /records
chmod 777 /records
Откройте файл extensions.conf и внесите туда такие изменения:
[default]
exten => _XXXX,1,Set(fname=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d%H%M)}-${CALLERID(number)}-${EXTEN})
exten => _XXXX,2,MixMonitor(/records/${fname}.wav)
exten => _XXXX,3,Dial(SIP/${EXTEN},,)
Эта настройка Asterisk позволит выбрать мелодию, которая будут звучать на линии во время ожидания звонка в очереди. По умолчанию мелодии воспроизводятся из директории /var/lib/asterisk/moh. Чтобы добавить свою мелодию в формате mp3, скопируйте ее на сервер любым удобным способом, а затем создайте директорию /var/lib/asterisk/mohmp3 и перекодируйте в ней музыку в «понятный» для системы формат wav:
# mkdir /var/lib/asterisk/mohmp3
# lame --decode /root/music.mp3 /var/lib/asterisk/mohmp3/music.wav
Откройте файл /etc/asterisk/musiconhold.conf и в конец добавьте новый класс музыки musiconhold.conf:
[mp3]
mode=files
directory=mohmp3
К описанию очереди добавьте еще один параметр:
[secretary]
music = mp3
strategy = ringall
member => SIP/100
member => SIP/130
Выполните перезапуск, как сказано в инструкции по настройке Asterisk:
# service asterisk restart
Конференции позволяют организовать одновременный разговор между несколькими звонящими. Для их настройки откройте confbridge.conf и добавьте в конец файла:
[confer]
type=bridge
max_members=20
mixing_interval=10
internal_sample_rate=auto
record_conference=yes
В начало файла:
exten => 333,1,Answer()
exten => 333,n,ConfBridge(1,confer)
Теперь при наборе номера 333 звонящий попадет в комнату для конференций.
Поздравляем, установка и настройка Asterisk завершена!
По умолчанию для перевода звонков используется команда # + номер, на который нужно перевести звонок. Для успешного перевода нужно, чтобы он был предварительно разрешен в диалплане в команде Dial:
exten => _XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},15,Tt)
В «Астериске» для перевода звонков используется режим Attended Transfer, который по умолчанию выключен. Чтобы использовать его для перенаправления звонков, в файле features.conf необходимо раскомментировать строку:
atxfer => *2
Горячую клавишу для перевода можно назначать произвольным образом.
Перехват звонков в Asterisk работает по умолчанию, дополнительные настройки этой функции не требуются. Комбинация кнопок для перехвата задается в уже знакомом файле features.conf.
Например, чтобы реализовать переадресацию на мобильный номер 222, в dialplan следует добавить строку:
exten => 222,n,Dial(SIP/89151234567@397945)
Чтобы переадресация действовала только на внутренние номера офиса:
exten => 222,n,Dial(SIP/89151234567@397945)
exten => _XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},15,Tt)
А теперь вариант с переадресацией для звонков извне:
exten => 115,n,Dial(SIP/89151234567@397945)
exten => _XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},15,Tt)
Если у «Астериска» внешний IP-адрес или на него организован переброс с внешних IP-адресов, его необходимо обезопасить от перебора учеток. Проще всего это сделать с помощью fail2ban – специального программного решения для предотвращения вторжений и атак, которые осуществляются методом перебора.
Для начала необходимо инсталлировать fail2ban:
# dnf install fail2ban
Запись событий будем вести в лог. Откроем файл /etc/asterisk/logger.conf и раскомментируем такую его строку:
security => security
Считываем параметры хранения логов:
# asterisk -x "logger reload"
После этого в директории /var/log/asterisk должен появиться файл с названием security, записи из которого будет анализировать инструмент fail2ban.
Открываем файл /etc/fail2ban/jail.conf и в секции [asterisk] меняем путь к файлу и дописываем еще одну важную строку:
logpath = /var/log/asterisk/security
enabled = true
Нужно, чтобы fail2ban запускался автоматически:
# systemctl start fail2ban
# systemctl enable fail2ban
Не забываем, что для корректной работы fail2ban требуется заранее сконфигурированный и запущенный iptables. Учитывайте, что при отключенном firewalld вначале нужно удалить /etc/fail2ban/jail.d/00-firewalld.conf, после чего перезапустить fail2ban, чтобы он заработал.
Настройка Asterisk Callback очень удобна в использовании: клиент вводит свой номер телефона в специальную форму на сайте, а спустя какое-то время ему перезванивает специалист компании. Чтобы воспользоваться Asterisk Web Callback, потребуется веб-сервер с поддержкой PHP. Настройки выполняются в файле manager.conf.
[general]
enabled = yes
port = 5038
bindaddr = 0.0.0.0 ;или реальный IP вашего сервера Asterisk
[your_name]
secret=your_secret
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=0.0.0.0/0.0.0.0 ;или ip вашего веб-сервера
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,config,originate
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,config,originate
Теперь работаем со скриптом – определяем IP-адрес Asterisk:
$strHost = "Asterisk IP Address";
Назначаем пользовательское имя – то, которое ранее задали в файле /etc/asterisk/manager.conf):
$strUser = "your_name";
Пароль:
$strSecret = "your_secret";
Канал, куда будут направлены звонки:
$strChannel = "SIP/107";
В /etc/asterisk/extensions_custom.conf:
[from-script-n]
exten = s,1,Goto(from-internal,600,1)
Чтобы защититься от нежелательных звонков:
$strChannel = "SIP/107";
В /etc/asterisk/extensions_custom.conf:
/etc/asterisk/extensions_custom.conf
Теперь следует задать длину номера телефона, которую могут указать клиенты в веб-форме (в нашем случае это 11 символов):
if ($length == 11 && is_numeric($strExten))
<table width="300" border="1" bordercolor="#630000" cellpadding="3" cellspacing="0">
<tr><td>
<font size="2" face="arial,georgia" color="#630000">Введите Ваш номер 812XXXXXXX.</font>
<form action="<? echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post">
<input type="text" size="20" maxlength="11" name="txtphonenumber"><br>
<input type="submit" value="Позвонить!">
</form>
</td></tr>
</table>
Сам скрипт:
<?php
$strHost = "127.0.0.1";
$strUser = "test";
$strSecret = "test2";
$strChannel = "Local/s@from-script-n";
$strContext = "from-script";
$strWaitTime = "60000";
$strPriority = "1";
$strExten = $_POST['txtphonenumber'];
$strCallerId = "n <$strExten>";
$length = strlen($strExten);
if ($length == 11 && is_numeric($strExten))
{
$oSocket = fsockopen($strHost, 5038, $errnum, $errdesc) or die("Connection to host failed");
fputs($oSocket, "Action: login\r\n");
fputs($oSocket, "Events: off\r\n");
fputs($oSocket, "Username: $strUser\r\n");
fputs($oSocket, "Secret: $strSecret\r\n\r\n");
fputs($oSocket, "Action: originate\r\n");
fputs($oSocket, "Channel: $strChannel\r\n");
fputs($oSocket, "Timeout: $strWaitTime\r\n");
fputs($oSocket, "CallerId: $strCallerId\r\n");
fputs($oSocket, "Exten: $strExten\r\n");
fputs($oSocket, "Context: $strContext\r\n");
fputs($oSocket, "Priority: $strPriority\r\n\r\n");
fputs($oSocket, "Action: Logoff\r\n\r\n");
sleep (1);
fclose($oSocket,128);
?>
<p>
<table width="500" border="2" bordercolor="#850000" cellpadding="3" cellspacing="0"><tr><td>
<font size="2" face="verdana color="#850000">Идет вызов. Дождитесь, когда зазвонит телефон!<br>Если звонок не поступил в течение 60 секунд, сделайте еще одну попытку.<br><a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">Повторить</a>$
</td></tr>
</table>
</p>
<?php
}
else
{
?>
<p>
<table width="500" border="1" bordercolor="#850000" cellpadding="3" cellspacing="0">
<tr><td>
<font size="2" face="verdana" color="#850000">Введите номер телефона.</font>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post">
<input type="text" size="20" maxlength="12" name="txtphonenumber"><br>
<input type="submit" value="Позвонить!">
</form>
</td></tr>
</table>
</p>
<?php
}
?>
Эта настройка Asterisk позволяет запретить нежелательные входящие звонки и оставить линию свободной для приоритетных звонков. Работает следующим образом: сверяет, не содержится ли входящий номер в черном списке внутренней базы данных Asterisk. Для проверки используется astdb, на выходе функция возвращает значение «0» (нет в базе данных) или «1» (есть в базе данных).
Для вызова функции используется команда:
BLACKLIST()
Допустим, 2000 – наш абонент, 8882888 – CallerID в черном списке. Тогда:
exten => _2000,1,GotoIf($[${BLACKLIST()}]?black,1)
same => n,Dial(PJSIP/2000,,tr)
exten => black,1,Playback(privacy-you-are-blacklisted)
same => n,Hangup()
Чтобы добавить новый номер в черный список, используем Asterisk CLI (Command Line Interface):
asterisk -rx "database put blacklist 8882888 1"
Допустим, нам нужно текущее содержимое черного списка. Как его получить:
asterisk -rx 'database show' | grep blacklist
/blacklist/8882888:1
Чтобы сделать то же самое, но с помощью sqlite cli, выполняем команду:
sqlite> select * from astdb where key like '%blacklist%';
/blacklist/8882888|1
За нее отвечает функция FollowMe, сама команда ссылается на профили <followmeid>, которые заданы в файле followme.conf. В общем случае синтаксис команды выглядит следующим образом:
FollowMe(followmeid[,options])
Пример содержимого файла followme.conf:
[4444]
music => default
context => default
number => 1965751234,5
number => 17182025678,20
number => 1234
number => 5678
[UserTest]
number => 09253&410,30,2 ; вызываются одновременно 09253 и 410 в течение 30 секунд.
number => 525,40,1 ; но сначала вызывается 525 в течение 40 секунд.
Чтобы настроить функцию предустановленной переадресации, убедитесь, что заранее загрузили app_followme.so.
*CLI> module load app_followme.so
Loaded app_followme.so
== Parsing '/etc/asterisk/followme.conf': Found followme.conf
== Registered application 'FollowMe'
Loaded app_followme.so => (Find-Me/Follow-Me Application)
Задайте глобальные параметры функции: укажите количество миллисекунд, в течение которых система будет ожидать приема вызова:
featuredigittimeout=>4000
enable_callee_prompt=>true
Подготовьте голосовое объявление для абонента: предложите или принять, или отказаться от переадресации:
takecall=>1
По умолчанию код значения кода DTMF равен двум:
declinecall=>2
Абонент будет слышать стандартное музыкальное сопровождение:
context=>default
Для автоматического обзвона в настройке Asterisk используются call-файлы (Call Files). Список для автообзвона генерируется на основе номеров из заранее подготовленного текстового файла. После выполнения bash-скрипта готовый перечень звонков попадает в каталог /var/spool/asterisk/outgoing.
Пример автообзвона, при котором номера вызываются по порядку из списка и каждому абоненту проигрываются сообщения в зависимости от выбранного контекста:
[outboundmsg1]
exten => s,1,Wait(2)
exten => s,n,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/custom/you_call_your_friends_are_collectors)
exten => s,n,Hangup
Так выглядит bash-скрипт:
#!/bin/sh
while read number; do
cat <<EOF > /var/spool/asterisk/$number
Channel: SIP/voip_trunk/$number
Callerid: $number
MaxRetries: 200
RetryTime: 20
WaitTime: 30
Context: outboundmsg1
Extension: s
Priority: 1
EOF
chown asterisk:asterisk /var/spool/asterisk/$number
mv /var/spool/asterisk/$number /var/spool/asterisk/outgoing
echo "$number"
number=`expr $number + 1`
while [ "$?" -eq "0" ]
do
count_files ()
{
count_f=`ls /var/spool/asterisk/outgoing | wc -l`
if [ "$count_f" -eq "30" ]; then
sleep 10
return 0
else
return 1
fi
}
count_files
done
done < /var/spool/asterisk/list.txt
exit 0
Список для автоматического обзвона хранится в файле с названием /var/spool/asterisk/list.txt. Каждый следующий номер написан с новой строки, например:
3352
3353
3354
В «Астериск» реализована функция отправки факсов на электронную почту (например, общую или отдельно назначенную). Чтобы реализовать прием факсов в FreePBX 12, в Asterisk должна быть реализована поддержка SpanDSP. Для начала убедимся, что у нас предварительно загружены два важных модуля – res_fax.so и res_fax_spandsp.so.
localhost*CLI> module show like fax
Module Description Use Count Status
res_fax.so Generic FAX Applications 1 Running
res_fax_spandsp.so Spandsp G.711 and T.38 FAX Technologies 1 Running
2 modules loaded
Переходим в настройки системного факса:
Settings > Fax Configuration
Создаем виртуальный факс командой Add Extension, а затем в настройках включаем поддержку факсов (для этого достаточно поставить галочку напротив Fax Email).
Переходим в модуль FolowMe. В блоке Destination if no answer: указываем Fax Recipient и уже там – номер нашего факса FAX (например, 2566).
Аналогичным образом можно пользоваться созданным факсом для приема входящих факсов в следующем модуле:
Connectivity > Inbound Routes
Активировать автоматическое распознавание факс-сигнала можно в разделе Fax Detected.
Все входящие факсы по умолчанию сохраняются в каталоге /var/spool/asterisk/fax.
У системы Asterisk есть ряд важных преимуществ:
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